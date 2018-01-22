ГСБПП проведет широкомасштабное изучение рациона населения

Госслужба по безопасности продуктов питания Армении, вместе с партнерами, проведет в текущем году широкомасштабное изучение рациона питания населения Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на 3-дневном семинаре в Цахкадзоре сообщил начальник Госслужбы по безопасности продуктов питания Армении Ишхан Карапетян. По его словам, это исследование послужит оценке возможных рисков, и ему предшествует изучение возможных включений в составе животной и растительной пищи.

«Мы проводим и продолжим проводить мониторинговые программы, чтобы выяснить наличие возможных включений в составе животной и растительной пищи. Будем также рассматривать наличие ГМО, чтобы иметь представление об этом в масштабах нашей страны»,- сказал он.

Окончательные итоги мониторинга ожидаются к 2019 году.

Параллельно, будет изучаться влияние вредных включений в продуктах питания на уровень жизни населения.

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