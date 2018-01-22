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Сенат США вновь не смог договориться о продлении временного финансирования правительства


Республиканцы в Сенате Конгресса США в воскресенье вновь не смогли договориться со своими коллегами из Демократической партии об утверждении резолюции о продолжении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства, работа которого останется приостановленной уже третий день, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как предполагалось, голосование о финансировании состоится в 01:00 по местному времени в понедельник (09:00 мск), однако в итоге законодатели не пришли ни к какой договоренности. Документ будет рассмотрен в 12:00 в понедельник (20:00 мск).

Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. 

 

 




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