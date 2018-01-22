Участие президента Армении в зимней сессии ПАСЕ является символичным: Арпине Ованнисян

Зампредседателя НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян считает важным участие президента Армении Сержа Саргсяна в зимней сессии ПАСЕ. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» она подчеркнула, что участие президента Армении Сержа Саргсяна в зимней сессии ПАСЕ важно не только в контексте представления позиций нашей страны в вопросе подписания соглашения Армении с ЕС, но и в контексте глобальных изменений в мире и вопросов, имеющих жизненное значение для Армении.

Зампредседателя НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпинэ Ованнисян затронула также повестку дня предстоящей сессии ПАСЕ, избрание нового председателя ПАСЕ, а также вопрос отсутствия в составе армянской делегации Эрмине Нагдалян и слухи о противоречиях между ними.

- Г-жа Ованнисян, 22-26-го января состоится зимняя сессия ПАСЕ. Есть ли в ее повестке дня вопросы, касающиеся Армении, или же вопросы, представляющие для нас интерес?

- Если вы спрашиваете о вопросах, непосредственно затрагивающих интересы Армении, то таковых в повестке нет. Есть вопросы, в которых были формулировки, касающиеся Армении, сейчас же таких формулировок нет. Однако мы не должны терять бдительность. Например, среди докладов – доклад делегата от Азербайджана Севиджа Фаталиева по теме «Защита детей, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов». На данный момент, в нем нет формулировок, касающихся Армении или же для нее невыгодных. Повестка – насыщенная, ожидаются выступления президента Австрии, премьер-министра Дании, а также визит президента Армении Сержа Саргсяна.

- Насколько важно участие президента Армении Сержа Саргсяна в зимней сессии ПАСЕ, особенно, в контексте подписанного соглашения Армения-ЕС и укрепления дальнейшего сотрудничества между сторонами?

- Визит важен не только в указанном вами контексте. Несомненно, после подписания соглашения Армения-ЕС участие президента Армении Сержа Саргсяна в зимней сессии ПАСЕ крайне важно в контексте представления позиций нашей страны. В этом есть интересный и символичный момент, поскольку он выступал на сессии ПАСЕ и в 2013 году, когда Армения заявила об участии в Таможенном союзе, сейчас же, подписав соглашение с ЕС, Армения позиционирует себя как единственная страна, которая имеет договоры с двумя подобными структурами.

С этой точки зрения, думаю, европейским партнерам будет интересно услышать о нашем опыте. Конечно, еврочиновники отмечают, что Армения в этом смысле уникальна, а вообще-то, думаю, что участие президента Армении Сержа Саргсяна в зимней сессии ПАСЕ важно не только в контексте представления позиций нашей страны в вопросе подписания соглашения Армении с ЕС, но и в контексте глобальных изменений в мире и вопросов, имеющих жизненное значение для Армении.

- Г-жа Ованнисян, в ходе зимней сессии, в ПАСЕ изберут нового председателя. Какова процедура выборов? Известна ли кандидатура, которая будет выдвинута на этот пост?

- Да, речь идет о руководителе группы социалистов Микеле Николетти. Уже давно в ПАСЕ действуют процедуры, когда, по соглашению между различными фракциями, выдвигаемая кандидатира проходит не по полным выборным процедурам, а просто заявляется в качестве избранного председателя, с учетом квот, распределенных между фракциями на каждые два года.

В предыдущий раз квота принадлежала ЕНП, на этот раз – социалистам. Я не ожидаю сюрпризов в этом вопросе, думаю, что руководитель группы социалистов Микеле Николетти сразу будет заявлен избранным председателем при утверждении повестки на заседании 22-го января.

- Насколько эта кандидатура приемлема для Армении?

- Для нашей делегации кандидатура приемлема постольку, поскольку руководитель группы социалистов Микеле Николетти проявил себя беспристраастным человеком, многосторонне подходящим ко всем вопросам. Армянская делегация долгое время сотрудничала с ним, как с руководителем группы социалистов. Я не рассматриваю вопрос лишь с позиций – что выгодно Армении, то невыгодно Азербайджану или наоборот. Я рассматриваю вопрос с позиций, насколько это выгодно для организации работ ПАСЕ, поскольку ее председатель представляет интересы всех стран, а не одной.

- Еще вопрос – в связи непосредственно с армянской делегацией в ПАСЕ. На днях, решением НС Армении, Эрмине Нагдалян в делегации заменила Каринэ Аджемян. В прессе это вызвало различные комментарии, в том числе, о противоречиях между вами и г-жой Нагдалян. В чем причина ее отсутствия в составе армянской делегации в ПАСЕ? Прошу вас прокомментировать слухи о противоречиях между вами и г-жой Нагдалян.

- Я не сторонница того, чтобы серьезно комментировать различные спекуляции в прессе, поскольку не считаю это верным стилем работы. Однако, если вы спрашиваете – скажу вкратце. У меня с Эрмине Нагдалян нормальные рабочие отношения, что касается ее замены в составе делегации, то г-жа Нагдалян полноценно ответила на этот вопрос, и я не хочу продолжать эту тему.

Интервью – Шанта Хлгатяна