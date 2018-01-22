Президента Армении изберут 2-го марта, а премьер-министра – в начале мая: Арпине Ованнисян

Зампредседателя НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян представила в беседе с «Арменпресс» порядок и сроки избрания президента и премьер-министра Армении.

По ее словам, выборы президента Армении состоятся в НС Армении 2-го марта, до этого – в конце февраля, состоится выдвижение кандидатур на этот пост.

«Выдвижение кандидатур на пост президента Армении требует ¼ голосов депутатов. Выборы президента Армении требуют ¾ голосов депутатов. Если в первом туре выборы не состоятся, тогда последует второй тур голосования, в котором смогут участвовать все кандидаты. Во втором туре избранным считается кандидат, набравший 3/5 голосов депутатов. Если же выборы не состоятся и во втором туре, тогда последует третий тур голосования, в который пройдут 2 кандидата, набравшие большинство голосов, и победит в третьем туре кандидат, набравший простое большинство голосов»,- разъяснила зампредседателя НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

После выборов новоизбранный президент не будет исполнять свои обязанности до того момента, пока не закончатся полномочия действующего президента. Его полномочия заканчиваются 9-го апреля.

9-го апреля президент, избранный в НС Армении, здесь же возьмет на себя полномочия президента Армении, которые ему передаст действующий президент.

Как разъяснила зампредседателя НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян, в тот же день последует отставка премьер-министра и правительства Армении. По новой Конституции, фракции НС Армении представят кандидатуры премьер-министра Армении, в начале мая пройдут выборы премьер-министра Армении, большинством общего числа голосов.

Как сообщалось ранее, кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.