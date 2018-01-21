Франция просит созвать срочное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Франция просит созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созвать срочное заседание Совбеза ООН", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter, добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецкой коллегой.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из СНС и ДС в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты 6 мирных жителей и 3 бойца СНС. В воскресенье турецкий премьер подтвердил начало наземной операции в регионе.

Восточная Гута и Идлиб включены в зоны деэскалации, созданные в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. По данным ООН, с 31 декабря по 10 января в Восточной Гуте были убиты по меньшей мере 85 мирных жителей, включая 30 детей. Серьезную обеспокоенность вызывает и ситуация в Идлибе, где, по заявлению Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, десятки тысяч гражданских лиц покинули свои дома из-за столкновений между правительственными силами и объединением экстремистских группировок "Хейат Тахрир аш-Шам".