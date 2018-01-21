Потушен  пожар в Спитаке

21 января в 12:25 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в городе Спитак Лорийской области горит жилой дом.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 12:50 часов, потушен - в 13:00.

Оказалось, огонь вспыхнул в д.№145 по ул.Панрагорцнери в квартале «Совхоз».

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорело около 4 кв/м деревянных конструкций крыши.