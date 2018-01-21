21 января Президент Бако Саакян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной первого секретаря Коммунистической партии Арцаха Гранта Мелкумяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в телеграмме говорится:

«С глубоким прискорбием узнал о смерти известного общественно-политического деятеля, первого секретаря Коммунистической партии Арцаха Гранта Артемовича Мелкумяна.

Грант Мелкумян внес большой вклад в дело становления и усиления нашей независимой государственности, развития и укрепления парламентаризма и плюрализма в Арцахе. Занимая разные ответственные должности, он проявил себя как компетентный и порядочный человек.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнование всем родным и близким покойного, желаю стойкости и крепости духа».