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В селе Нойакерт Араратской области сгорело 2000 тюков кормов


20 января в 22:29 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что селе Нойакерт Араратской области горят складированные корма.

На место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание произошло во дворе дома №2 по ул.Аргишти (принадлежащего Р.П. 1961 г/р).

Огонь был купирован в  04.15 часов, потушен - в 08:35. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорело 2000 тюков кормов.




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