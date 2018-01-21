В селе Нойакерт Араратской области сгорело 2000 тюков кормов

20 января в 22:29 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что селе Нойакерт Араратской области горят складированные корма.

На место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что возгорание произошло во дворе дома №2 по ул.Аргишти (принадлежащего Р.П. 1961 г/р).

Огонь был купирован в 04.15 часов, потушен - в 08:35.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорело 2000 тюков кормов.