В Армении 24-26 января ожидаются осадки

21 января днем и 22-23 января на территории республики погода ожидается без осадков. 24-26 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер южный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 21 января днем и 22-23 января погода ожидается без осадков. 24-26 января время от времени ожидаются слабые осадки.