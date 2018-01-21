Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

В Армении 24-26 января ожидаются осадки


21 января  днем  и 22-23  января на  территории республики  погода ожидается без осадков. 24-26 января на значительной  территории республики время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с.

Ветер южный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не  изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 21 января  днем и 22-23 января погода ожидается без осадков. 24-26 января  время от времени  ожидаются слабые осадки.




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