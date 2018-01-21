В Армении приступили к подготовке расчеты минно-розыскной службы ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне «Камхуд» начались инструкторско-методические занятия с расчетами минно-розыскной службы (МРС).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий вновь прибывшие военнослужащие осваивают навыки применения новых средств защиты «Дублон», современных модернизированных миноискателе ИПЛ-М и «Коршун».

На практических занятиях военные инженеры в современной экипировке «Ратник» вместе с минно-розыскными собаками оттачивают навыки поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, применяя при этом современные средства инженерной разведки.

Для адаптации к «экстремальным» климатическим условиям и практическим действиям на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря военнослужащим и их питомцам в рацион питания введены продукты, обогащенные калориями, витаминами и микроэлементами.

На занятия привлечено более 100 военнослужащих с собаками, обученными определять взрывчатые вещества и задействовано более 10 единиц специальной военной техники, в том числе и современные комплексы разведки, связи и беспилотной авиации.