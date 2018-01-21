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Спасатели потушили пожар на  улице Московян


21  января в 00:02 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что на территории офиса по адресу ул.Московян, 24 возник  пожар.

На место выехали два боевых расчета.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в офисе сгорели бытовые  предметы и электропровода – около 5 метров.

Огонь был купирован в  00:18 часов, потушен - в 00:41.




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