Спасатели потушили пожар на  улице Московян

21 января в 00:02 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на территории офиса по адресу ул.Московян, 24 возник пожар.

На место выехали два боевых расчета.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в офисе сгорели бытовые предметы и электропровода – около 5 метров.

Огонь был купирован в 00:18 часов, потушен - в 00:41.