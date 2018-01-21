Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Геворк  Казарян участвовал в матче  «Маритиму»


Полузащитник сборной  Армении Геворк  Казарян участвовал в очередном матче  «Маритиму».

Как  передает Арменпресс, в рамках 19-го тура первенства Португалии «Маритиму» принимал у  себя «Белененсеш». Встреча  завершилась с ничейным счетом.

Геворк  Казарян не был в стартовом составе, но вышел на замену на 46-й минуте.

По итогам этого тура «Маритиму» с 29 очками занимает 6 место.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации