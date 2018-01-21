Геворк Казарян участвовал в матче «Маритиму»
Полузащитник сборной Армении Геворк Казарян участвовал в очередном матче «Маритиму».
Как передает Арменпресс, в рамках 19-го тура первенства Португалии «Маритиму» принимал у себя «Белененсеш». Встреча завершилась с ничейным счетом.
Геворк Казарян не был в стартовом составе, но вышел на замену на 46-й минуте.
По итогам этого тура «Маритиму» с 29 очками занимает 6 место.
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