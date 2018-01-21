Геворк  Казарян участвовал в матче  «Маритиму»

Полузащитник сборной Армении Геворк Казарян участвовал в очередном матче «Маритиму».

Как передает Арменпресс, в рамках 19-го тура первенства Португалии «Маритиму» принимал у себя «Белененсеш». Встреча завершилась с ничейным счетом.

Геворк Казарян не был в стартовом составе, но вышел на замену на 46-й минуте.

По итогам этого тура «Маритиму» с 29 очками занимает 6 место.