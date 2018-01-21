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Азербайджан выпустил снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций


Азербайджан выпустил снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

В сообщении МО говорится: «Нарушив обязательства, принятые в ходе встречи, состоявшейся  накануне в Кракове при посредничестве  Минской группы  ОБСЕ, согласно которым стороны  призываются осуществлять меры  по укреплению доверия, противник 20 января в районе 14:50 часов, противник пошел на очередную провокацию – выпустив минометный  снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

В результате  наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны  потерь не  имела.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха продолжают  полностью контролировать оперативно-тактическую  ситуацию на передовой и уверенно нести боевую вахту.

Министерство обороны  Арцаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана придерживаться принятых обязательств и воздерживаться от авантюрной тактики дальнейшего обострения ситуации».

 




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