Азербайджан выпустил снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

В сообщении МО говорится: «Нарушив обязательства, принятые в ходе встречи, состоявшейся накануне в Кракове при посредничестве Минской группы ОБСЕ, согласно которым стороны призываются осуществлять меры по укреплению доверия, противник 20 января в районе 14:50 часов, противник пошел на очередную провокацию – выпустив минометный снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

В результате наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны потерь не имела.

Передовые части Армии обороны Арцаха продолжают полностью контролировать оперативно-тактическую ситуацию на передовой и уверенно нести боевую вахту.

Министерство обороны Арцаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана придерживаться принятых обязательств и воздерживаться от авантюрной тактики дальнейшего обострения ситуации».