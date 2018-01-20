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Макрон заявил, что Великобритания может добиться сделки по Brexit на особых условиях


Великобритания может добиться заключения торгового соглашения о Brexit на особых условиях. Как передает Арменпресс, об этом в опубликованном в субботу интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отвечая на вопрос ведущего, может ли Великобритания рассчитывать на особую сделку по Brexit, французский лидер ответил: "Да, но этот особый путь должен соответствовать сохранению единого рынка и наших совместных интересов".

Макрон также подчеркнул, что доступ Лондона к европейскому единому рынку "потребует внесения вклада в бюджет" Евросоюза, а также принятия четырех свобод Евросоюза, включая свободное перемещение граждан, против сохранения которого выступает Великобритания.




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