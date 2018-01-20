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В Китае в тестовом режиме задействована крупная система очищения воздуха


В городе Сиан на юго-западе Китая в тестовом режиме  задействована крупная система очищения воздуха.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает South China Morning Post.

Система  работает за счет тепловых станций. Воздух проникает внутрь, за счет солнечной энергии поднимается по башне, проходя многочисленные  фильтры.

Как передает South China Morning Post, Сиан входит в  десятку самых загрязненных городов Китая.




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