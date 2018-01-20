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За считанные минуты до взлета полиций лондонского аэропорта арестовала пилота, находящегося под воздействием наркотиков


За считанные минуты до взлета  полиций лондонского аэропорта арестовала пилота BritishAirways, находящегося под воздействием наркотиков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает DailyMail.

Самолет должен был лететь на остров Маврикий.

300 пассажиров, которые  должны были вылететь в 20:20, вынуждены  были прождать до 22.56 часов. Спустя 11 часов после взлета  самолет совершил успешную посадку на Маврикии в  14.07 по местному  времени.




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