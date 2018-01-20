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На территории Армении есть труднопроходимые дороги


По данным на 14:00 часов 20января на территории  Армении есть труднопроходимые дороги.Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

20 января  днем в Сюнике и Арцахе,  и 24  января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с.21-23 и  25 января погодаожидаетсябезосадков.

Автодорога  Сотк-Карвачар и перевал Варденяцтруднопроходимы.

На дорогах Котайкской области местами  гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  закрыта для  всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России на 08:10 часов 20 января, на российской стороне стоят 160 единиц транспорта – 133  грузовика и 27 пассажирских машин.




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