По данным на 14:00 часов 20января на территории Армении есть труднопроходимые дороги.Об этом Арменпресс сообщили в МЧС РА.

20 января днем в Сюнике и Арцахе, и 24 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.21-23 и 25 января погодаожидаетсябезосадков.

Автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяцтруднопроходимы.

На дорогах Котайкской области местами гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России на 08:10 часов 20 января, на российской стороне стоят 160 единиц транспорта – 133 грузовика и 27 пассажирских машин.