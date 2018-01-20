В ближайшие 5 дней температура воздуха существенно не изменится, солнечная погода сохранится

20 января днем в Сюнике и Арцахе, и 24 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что 21-23 и 25 января погодаожидаетсябезосадков. Ветер южный, скорость 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не изменится. Особенно тепло будет в Сюнике и Тавуше. Температура воздуха будет в пределах +15…+17 градусов, в Тавуше - +10…+15 градусов.

В Ереване 20 января днем, 21-23 и 25 январяпогодаожидаетсябезосадков.24 января время от времени ожидаются слабые осадки. Температура воздуха в ближайшие 5 дней будет в пределах +7…+12 градусов, ночью -2…+2 градуса. Только 25 января ночью будет +1…+3 градуса.