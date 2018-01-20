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В ближайшие 5 дней температура воздуха существенно не изменится, солнечная погода сохранится


20 января  днем в Сюнике и Арцахе,  и 24  января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с.

Как  передает Арменпресс, МЧС РА  сообщает, что 21-23 и  25 января погодаожидаетсябезосадков. Ветер южный, скорость 3-8 м/с.Температура воздуха существенно не  изменится. Особенно тепло будет в Сюнике и Тавуше. Температура воздуха будет в пределах +15…+17 градусов, в Тавуше - +10…+15 градусов.

В Ереване 20 января  днем,  21-23 и 25  январяпогодаожидаетсябезосадков.24 января  время от времени  ожидаются слабые осадки. Температура воздуха в ближайшие  5 дней  будет в пределах +7…+12 градусов, ночью  -2…+2 градуса. Только  25 января ночью будет +1…+3 градуса.




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