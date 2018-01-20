Литовское ИА ELTA обратилось к годовщине армянских погромов в Баку

Посольство Армении в Литве опубликовало заявление в связи с очередной годовщиной армянских погромов в Баку, которое широко распространилось в прибалтийских СМИ, в том числе и литовском ELTA.

«28 января 2018г. отмечается очередная годовщина армянских погромов в Баку, которые продолжались целую неделю – до вступления советских войск в город. TheHumanRightsWatch сообщило о более 2000 преступлений в квартирах армян. В погромах погибло и было зверски убито на улицах более 100 человек. Это тяжкое преступление против человечества было осуждено международной общественностью, в том числе м Европарламентом, принявшим 18 января 1990г. резолюцию, в котором подчеркнуто: «Учитывая возобновление антиармянской деятельности азербайджанцев Баку, многие погибли при ужасающих обстоятельствах.

Комиссия и Совет призывают советские власти гарантировать реальную безопасность армян, живущих в Азербайджане, направив туда соответствующие силы. Трагическое последствие погромов – это полная этническая чистка армянской общины Баку: в 1988г. здесь проживало более 300.000 армян», - как передает Арменпресс, говорится в заявлении.

В нем говорится, что прежнее и нынешнее руководство Азербайджана никак не осудили или расследовали эти события, не привлекли виновных к ответственности.

В «Открытом письме об армянских погромах в Советском Союзе», которое подписали 133 представителя интеллигенции с мировой известностью, опубликованном в NewYorkTimes 27 сентября 1990г., говорится: «За сумгаитскими погромами 1988г. в ноябре-88 последовали погромы в Кировабаде и Баку.Они продолжились в Баку и других городах и в 1990г. Факт повторения погромов и то, что они проводились по одному сценарию, заставляет нас думать, что эти трагические события не являются спонтанными или несчастными случаями.

Наоборот, мы вынуждены признать, что преступления против армян стали последовательной практикой, если не официальной политикой советского Азербайджана. По словам покойного Андрея Сахарова (NewYorkTimes, 26 ноября, 1988), эти погромы – «реальная угроза истребления исконного армянского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха и лишнее доказательство того, что у армян не было будущего ни в советском, ни в независимом Азербайджане». Право Нагорного Карабаха на самоопределение было и остается единственным залогом существования армян на родине своих предков», - говорится в заявлении.