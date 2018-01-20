За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия 150 раз

За промежуток времени 14-20 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз.В сторону армянских позиций произведено более 1800 выстрелов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха,передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.