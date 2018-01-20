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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия 150 раз


За промежуток  времени 14-20 января на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 150 раз.В сторону армянских позиций произведено более 1800 выстрелов.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют оперативно-тактической  ситуацией и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.




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