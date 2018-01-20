Президент Серж Саргсян посетит Францию с рабочим визитом

Президент Серж Саргсян 22-24 января с рабочим визитом посетит Францию – Париж и Страсбург. 22-23 января состоятся встречи с президентом Эммануэлем Макроном, главой Сената Жераром Ларше, спикером Национального собрания Франсуа де Рюже, а также с делегацией парламентской группы дружбы Франция-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, итоги встречи двух президентов будут представлены во время совместной пресс-конференции.

Состоятся встречи Сержа Саргсяна с мэром Парижа Анн Идальго и представителями армянской диаспоры.

24 января в Страсбурге президент Армении примет участие в зимней сессии ПАСЕ, где состоится его выступление. Намечены также встречи Сержа Саргсяна с генсеком СЕ Торбьёрном Ягландом, председателем ЕСПЧ Гидо Раймонди, председателем Венецианской комиссии ДжанниБуккирио и новоизбранным председателем ПАСЕ.