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Президент Серж Саргсян посетит Францию с рабочим визитом


Президент Серж Саргсян 22-24 января  с рабочим  визитом посетит Францию – Париж и Страсбург. 22-23 января  состоятся встречи с президентом Эммануэлем Макроном, главой Сената Жераром Ларше, спикером Национального собрания Франсуа  де Рюже,  а также с делегацией парламентской группы  дружбы  Франция-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, итоги встречи двух президентов будут представлены  во время совместной  пресс-конференции.

Состоятся встречи Сержа Саргсяна  с мэром Парижа Анн Идальго и представителями армянской диаспоры. 

24 января в Страсбурге президент Армении примет участие в зимней  сессии ПАСЕ, где состоится его выступление. Намечены  также встречи Сержа Саргсяна с генсеком СЕ Торбьёрном Ягландом, председателем ЕСПЧ Гидо Раймонди, председателем Венецианской  комиссии ДжанниБуккирио и новоизбранным председателем ПАСЕ.

 

 




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