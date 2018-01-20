Армен Саркисян – политический деятель высокого уровня – Kommersant обратился к кандидатуре 4-го президента Армении

Президент Армении Серж Саргсян 19 января представил кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Армении (РПА) — им стал дипломат Армен Саркисян. Учитывая, что, согласно новым законам, выбирать президента будет не население, а депутаты парламента, шансов проиграть у господина Саркисяна практически нет.

Как передает Арменпресс, об этом пишет kommersant.ru, отмечая, что Саркисян имеет имидж прозападного политика с широкими связями за рубежом.

«Армен Саркисян — политик достаточно высокого уровня в Армении. Он рассматривался как кадровый резерв РПА на высшие должности очень давно. Его имя также циркулировало при обсуждении кандидатуры будущего премьер-министра наряду с Кареном Карапетяном еще в 2016 году»,— напомнил “Ъ” политолог, научный сотрудник ереванского Института Кавказа Грант Микаелян. По словам эксперта, в условиях парламентской республики, задача президента — в первую очередь справляться с дипломатическими вопросами. «Вероятно, нынешний президент, принимая это кадровое решение, посчитал, что Армен Саркисян с этим справится, что он достаточно надежен для власти. Он имеет хорошие связи в Великобритании и, возможно, со стороны руководства Армении это рассматривается как актив в условиях, когда премьер-министр связан с Россией»,— добавил господин Микаелян.

«Сохранит ли нынешний премьер Карен Карапетян свою должность после ухода Сержа Саргсяна с поста президента, неизвестно, но эксперты считают такой сценарий весьма вероятным», - пишет «Ъ».

Армянский политтехнолог Виген Акопян в беседе с “Ъ” обратил внимание на то, что помимо функций, закрепленных конституцией, которые большей частью церемониальные, будущий президент должен будет помочь в решении внешнеэкономических и внешнеполитических вопросов, в частности привлечении в Армению инвестиций благодарясвоим личным связям.

«Выбор Армена Саркисяна обусловлен тем, что он один из немногих армянских деятелей, который обладает возможностями влиять на те или иные решения за рубежом, учитывая его связи, присутствие в формальных и неформальных международных структурах»,— сказал он.

Эксперт назвал Армена Саркисяна прозападным политиком, однако отметил: связи с Россией, в особенности, благодаря бизнесу у него тоже есть. Кроме того, напомнил господин Акопян, армянские СМИнеоднократно писали о дружеских отношениях господина Саркисяна с дочерью президента Казахстана Даригой Назарбаевой.