Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования

Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу с наступлением полуночи в субботу по местному времени из-за отсутствия финансирования. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Это произошло после того, как демократы в сенате не дали республиканцампринять новыйзаконопроект, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений.

Белый дом расценил подобный шаг демократов как "поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей".

"Они поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам… Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", - отметила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.