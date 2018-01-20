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Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования


Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу с наступлением полуночи в субботу по местному времени из-за отсутствия финансирования. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.  Это произошло после того, как демократы в сенате не дали республиканцампринять новыйзаконопроект, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений.

Белый дом расценил подобный шаг демократов как "поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей".

 "Они поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам… Это поведение обструкционистских лузеров, а не законодателей", - отметила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.  




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