20 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем работника судебной системы.

В послании говорится:

“Уважаемые работники и ветераны судебной системы!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника судебной системы!

В процессе нашего государственного строительства важное место уделяется деятельности судебных органов и ее эффективной организации. Независимая и эффективно действующая судебная власть – краеугольный камень верховенства права, законности и защиты прав человека в любом государстве.

Именно по этой причине и впредь будут проведены необходимые мероприятия по последовательному развитию и усовершенствованию судебной системы, внедрению механизмов, гарантирующих полноценную независимость судебной власти и судей, повышению самостоятельности и эффективности самоуправления судебной системы.

Уверен, что работники системы сделают все возможное по решению на надлежащем уровне поставленных перед ними задач, строго следуя букве и духу закона при осуществлении правосудия.

Государство продолжит держать в центре внимания вопросы улучшения рабочих и социально-бытовых условий работников судебной системы.

Дорогие друзья!

Вновь поздравляю всех вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей важной и ответственной работе!”