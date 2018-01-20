Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта

По данным на 10:30 часов 20январяавтодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА.

По данным 10:00 часов 20января на автодорогах Гавара, Мартуни, Сисиана, Гориса и Мегри снегопад. Из-за метели и плохой видимости закрыт перевал Варденяц. На дорогах Мегри и Сисиана туман, видимость – 50-70 метров. На перевалах Кети и Джаджура метель.

Проводится обработка дорог солью и песком. Остальные дороги Армении межгосударственного и республиканского значения открыты.