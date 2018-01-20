Европейские индексы - 19-01-18

МОСКВА, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.15% и составил 13434.45 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.58% и составил 5526.51 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7730.79 пункта, российский MICEX снизился на 0.48% и составил 2286.33 пункта, а RTSI снизился на 0.54% и составил 1271.69 пункта.