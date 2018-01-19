Из 2 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыт 1
20:51, 19 Январь, 2018
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 2 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 18 и 19 января, раскрыт 1.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 14 случаев кражи, 9 случаев мошенничества и 2 случая хулиганства.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.