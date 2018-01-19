В Армении выросла эффективиность раскрытия преступлений

Под руководством начальника Полиции Республики Армения, генерал-полковника полиции Владимира Гаспаряна 19 января состоялось заседание Коллегии Полиции Республики Армения с участием членов Коллегии Полиции, руководителей центрального аппарата, главных и областных управлений, служб и территориальных подразделений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, на повестке дня стоял вопрос о подведении итогов оперативно-служебной деятельности служб и территориальных органов Полиции РА за 2017 год.

В начале коллегии присутствующие минутой молчания почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Коснувшись процесса реформ, проведенных за отчетный период, Владимир Гаспарян подчеркнул необходимость их продолжительности и качественного совершенствования.

С докладом об итогах оперативно-розыскной деятельности служб и территориальных органов Полиции за 2017 год выступил первый заместитель начальника Полиции, генерал-лейтенант полиции Унан Погосян.

Представив динамику преступности, докладчик отметил, что за отчетный период общее количество зарегистрированных преступлений, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 8.1 %, что в основном обусловлено с ростом количества преступлений небольшой тяжести и является результатом совершенствования работ по раскрытию и учету преступлений.

Одновременно, количество особо тяжких преступлений сократилось на 17,2 %, а количество тяжких преступлений - на 11.4 %, что в основном обусловлено с сокращением количества убийств, покушений на убийство и квартирных краж.

Вместе с сокращением количества преступлений, совершенных с применением оружия, на 17, 7 % вырсло количество раскрытия случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов.

За отчетный период на 5.3 % выросла также эффективиность раскрытия преступлений.

Так, по сравнению с 2016 годом, наблюдается улучшение работ по раскрытию ряда основных видов преступлений, таких как умышленное причинение вреда здоровью, хулиганство, разбой, грабеж, кража, мошенничество и т.д.

Заметно выросла эффективность раскрытия преступлений по уголовным делам, приостановленным в предыдущие годы, выросло количество раскрытых преступлений по уголовным делам, приостановленных за неустановлением лиц, совершивших преступление (857-976).

В сфере незаконного оборота наркотических средств количество обнаруженных случаев выросло на 18,2 %, а рост эффективности их раскрытия составляет 0,4 %.

За отчетный период обнаружено 634 случая преступлений коррупционного характера, что на 48,1 % больше, чем в прошлом году.

163 из преступлений коррупционного характера являются случаями взяточничества, 62 из которых были раскрыты усилиями полиции.

За отчетный период в отношении служащих полиции проведены 1.559 служебных расследований, в результате чего 937 служащих были подвергнуты дисциплинарному взысканию.

Проанализировав итоги в оперативно-розыскной деятельности Полиции за 2017 год в контексте эффективности проводимых реформ, Владимир Гаспарян подчеркнул важность улучшения качественного состава персонала полиции.

Коснувшись задач, поставленных в отчетном докладе, и отметив направления их решения, начальник полиции в качестве главной задачи выделил обеспечение безопасности дорожного движения и поручил проанализировать обстоятельства, повлекшие к ДТП со смертельным исходом, и принять соответствующие меры.

Заседание Коллегии Полиции Республики Армения завершилось церемонией награждения подразделений и служащих Полиции, признанных лучшими по итогам оперативно-служебной деятельности 2017 года.