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Армен Минасян назначен советником председателя Государственного комитета по градостроительству


Указом председателя Государственного комитета по градостроительству при правительстве Республики Армения Нарека Саргсяна, Армен Минасян назначен советником председателя Государственного комитета по градостроительству. 

Как сообщает Арменпресс, до этого Минасян был советником на общественных началах.




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