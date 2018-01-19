Армен Минасян назначен советником председателя Государственного комитета по градостроительству
Указом председателя Государственного комитета по градостроительству при правительстве Республики Армения Нарека Саргсяна, Армен Минасян назначен советником председателя Государственного комитета по градостроительству.
Как сообщает Арменпресс, до этого Минасян был советником на общественных началах.
- 19.01-21:59 МИД Арцаха прокомментировл призыв МИД Азербайджана к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха
- 19.01-21:13 Британское издание сообщает о переходе Генриха Мхитаряна в «Арсенал»
- 19.01-21:10 Предстоящие на 20 января мероприятия
- 19.01-20:51 Из 2 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыт 1
- 19.01-20:07 В Армении выросла эффективиность раскрытия преступлений
- 19.01-19:54 США и Канада призвали освободить азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы
- 19.01-19:48 Армен Минасян назначен советником председателя Государственного комитета по градостроительству
- 19.01-19:36 Премьер-министр Армении посетил Государственный комитет водного хозяйства
- 19.01-19:12 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 19.01-18:51 В текущем году в Арцахе будут сданы в эксплуатацию 6 малых ГЭС
- 19.01-18:34 В Ереване проходит акция протеста против подорожаний
- 19.01-18:14 Мэр Еревана посетил, строящийся в Ереване реабилитационный центр для военнослужащих
- 19.01-18:04 Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет
- 19.01-17:55 Военный бюджет Франции в 2018 году составит €34,2 млрд
- 19.01-17:53 Рейтинг одобрения первого года работы Трампа стал минимальным среди президентов США
- 19.01-17:50 В Армении в 2017 году значительно сократилось отрицательное сальдо международных пассажирских перевозок
- 19.01-17:40 Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности
- 19.01-17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-18
- 19.01-17:35 Азиатские индексы - 19-01-18
- 19.01-17:26 Ученые разработали новую технологию ранней диагностики рака
- 19.01-17:23 Человек-муравей стал человеком года
- 19.01-17:18 Посол Армении встретился с председателем городского совета Тбилиси
- 19.01-17:14 Instagram присоединился к инициативе удалять сообщения, разжигающие вражду
- 19.01-17:07 В фотоархивр Арменпресс есть эксклюзивные фотографии официальных встреч и визитов Армена Саркисяна
- 19.01-16:40 СМИ: ученые вывели овощи, способные расти в условиях Марса
- 19.01-16:34 Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность
- 19.01-16:23 Политолог считает Армена Саркисяна приемлемым для многих политических сил кандидатом в президенты Армении
- 19.01-16:11 Рокировка Мхитаряна и Санчеса состоится сегодня: Mirror
- 19.01-16:08 Уникальному орангутану-альбиносу сделали собственный остров
- 19.01-16:00 Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнования руководителям Oлий Маджлиса и Сената Республики Узбекистан
- 19.01-15:38 Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в Давосском форуме
- 19.01-15:35 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
- 19.01-15:34 В Монте-Карло открылся Международный цирковой фестиваль
- 19.01-15:32 Пучдемон: с помощью новых технологий можно управлять Каталонией из Брюсселя
- 19.01-15:30 Петр Свитальский отказался комментировать выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении
21:28, 18.01.2018
Просмотрели 27470 раз Вице-спикер НС Армении назвал цинизмом заявление главы МИД Турции
13:29, 13.01.2018
Просмотрели 25676 раз Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные СМИ в Азербайджане
12:20, 13.01.2018
Просмотрели 1049 раз Моуриньо намерен заменить Мхитаряна на Санчеса – СМИ
15:06, 13.01.2018
Просмотрели 900 раз Чавушоглу вновь обвинил США в невыдаче Гюлена
15:54, 13.01.2018
Просмотрели 874 раз В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате