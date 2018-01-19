Премьер-министр Армении посетил Государственный комитет водного хозяйства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Государственный комитет водного хозяйства при министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения для ознакомления с результатами выполнения приоритетных задач и осуществления мероприятий в 2017 году, а также задачами на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, руководитель комитета Арсен Арутюнян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул, что предыдущий год был годом диагностирования, понимания задач и проблем, что позволит значительно изменить качество управления в 2018 году.