Мэр Еревана посетил, строящийся в Ереване реабилитационный центр для военнослужащих

Мэр Еревана Тарон Маргарян и министр обороны РА Виген Саргсян в сопровождении ректора Ереванского государственного медицинского университета Армена Мурадяна посетили больничный комплекс N1 «Гераци» и ознакомились со строительными работами реабилитационного центра, строящегося в Ереване для военнослужащих, получивших черепно-мозговые и позвоночные травмы во время военной службы.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, по инициативе ОО «Содействие раненым военнослужащим и военнослужащим с инвалидностью» строительство центра осуществляется при содействии Президента РА Сержа Саргсяна, а также министерства обороны РА, Национального собрания РА, мэрии Еревана и многочисленных меценатов.

Мэр Еревана и министр обороны обошли территорию центра, ознакомились с процессом строительства, условиями и услугами, предлагаемыми проектом. Реабилитационный центр будет оснащен современным реабилитационным оборудованием и своими возможностью будет единственным в регионе.

Мэр Еревана Тарон Маргарян заверил, что мэрия Еревана окажет соответствующее содействие также в вопросе благоустройства дворового участка реабилитационного центра.