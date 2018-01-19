Ученые: подростковый возраст надо увеличить до 24 лет

Постиндустриальным странам необходимо новое определение подросткового возраста, говорят эксперты, опрошенные медицинским журналом Lancet. Если раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Новую норму нужно отразить в законах, считает ряд экспертов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Однако, по мнению еще одного эксперта, принятие нового возраста взросления приведет к тому, что "молодые люди станут еще более инфантильными".

Основные причины повышения возраста взросления - социальные, говорится в статье. Сегодня в постиндустриальных странах молодые люди дольше получают образование, позже женятся и заводят детей.

По данным британского Национального бюро статистики, в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.

"Несмотря на то, что многие привилегии, положенные взрослым, получают уже в 18 лет, как правило, принятие роли во взрослом обществе и ответственности, которая с ней приходит, происходит позже," - пишет в статье директор центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне профессор Сьюзан Сойер.

Более поздние браки, рождение детей и наступление финансовой самостоятельности рождают ситуацию, в которой период "полузависимости" у взрослеющих подростков становится более долгим, чем принято считать, пишет Сойер.

Все эти перемены, настаивает Сойер, должны отразиться на социальной политике в западных странах. Например, Сойер предлагает продлить действие социальных услуг по поддержке молодежи до 25 лет.

"Возрастные категории всегда довольно произвольны, - пишет Сойер, - но сегодня наше понимание подросткового периода слишком узко".

"Период с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки", - считает она.