Военный бюджет Франции в 2018 году составит €34,2 млрд

Размер военного бюджета Франции на 2018 год достигнет уровня в €34,2 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Тулоне с обращением к вооруженным силам страны. Он выступил на борту универсального десантного корабля Dixmude класса Mistral, стоящего на траверзе Тулона.

"Мы прилагаем невиданные в истории страны усилия к тому, чтобы достичь к 2025 году уровня финансирования вооруженных сил в размере 2% от ВВП. В этой связи военный бюджет на 2018 год будет увеличен на €1,8 млрд и достигнет объема в €34,2 млрд", - заявил президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами Франции.





