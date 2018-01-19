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В Армении в 2017 году значительно сократилось отрицательное сальдо международных пассажирских перевозок


В Армении в 2017 году по сравнению с предыдущим годом значительно сократилось отрицательное сальдо международных пассажирских перевозок. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник Государственной миграционной службы Гагик Еганян.

«По предварительным данным Национальной статистической службы Армении, в 2017 году отрицательное сальдо международных пассажирских перевозок (превышение количества людей, покидающих страну, количества посетителей страны) значительно сократилось - на 44,2% по сравнению с предыдущим годом», - сказал Еганян.

С 2010 года этот показатель превышает порог в 40 тысяч: в 2016 году - 48 200, а в 2017 году - 26 900.

Гагик Еганян также сообщил, что в 2016 году, по сравнению с 2017 годом, общий объем пассажиропотока увеличился на 18% , с 5 млн 782 тыс 200 до 6 млн 823 тыс 200.




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