Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-01-18

ЕРЕВАН, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 января, курс доллара США сократился на 0.73 драмa и составил 481.96 драм. Курс евро вырос на 2.34 драмa и составил 591.90 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.52 драм. Курс британского фунта вырос на 2.46 драмa и составил 670.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 84.81 драмa и составила 20642.93 драм. Цена серебра сократилась на 2.26 драмa и составила 264.82 драм. Цена платины сократилась на 8.02 драмa и составила 15541.86 драм.