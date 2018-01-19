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Азиатские индексы - 19-01-18


ТОКИО, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.19% и составил 23808.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.69% и составил 1889.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.38% и составил 3487.86 пункта, а HANG SENG вырос на 0.41% и составил 32254.89 пункта.




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