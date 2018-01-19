Ученые разработали новую технологию ранней диагностики рака

Американские и австралийские ученые создали новый диагностический тест, который выявляет на самых ранних стадиях восемь из десяти наиболее распространенных видов раковых заболеваний.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил один из авторов работы, профессор медицины Питер Гиббс из мельбурнского Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI), который назвал это событие "подлинным прорывом".

Медики уже провели клинические испытания нового метода диагностики по анализу крови, их участниками стали свыше тысячи человек, у которых прежде с помощью других исследований был выявлен рак на ранней стадии. Применение разработанной технологии жидкостной биопсии, получившей название CancerSEEK, позволило подтвердить около 60% случаев заболевания раком легких и кишечника, свыше 70% случаев заболевания раком поджелудочной железы и желудка, 95% случаев заболевания раком печени и яичников.

Одним из главных достоинств CancerSEEK является практически полное отсутствие ложноположительных результатов, что, по словам австралийского онколога, "позволяет избежать ошибок, оказывающих сильное психологическое давление на людей и ведущих к дополнительным дорогостоящим диагностическим процедурам". Исследователи провели испытания на 800 здоровых добровольцах, и ошибочные положительные результаты оказались ниже отметки 1%.

Гиббс сообщил, что испытания новой технологии будут продолжаться, но он полагает, что уже "через год-два" ее начнут использовать лечащие врачи. В предварительном порядке стоимость такого анализа крови оценивается ориентировочно в $500.

Информация о работе международной группы ученых опубликована в журнале Science.





