Instagram присоединился к инициативе удалять сообщения, разжигающие вражду

Администрация социальной сети Instagram присоединилась к инициативе Еврокомиссии об удалении сообщений, разжигающих рознь, другие — Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft – за последний год стали гораздо активнее удалять подобные материалы, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2016 году ЕК и четыре крупнейших интернет-компании — Facebook, Google, Twitter и Microsoft — согласовали кодекс поведения, чтобы бороться с распространением во всемирной сети незаконных сообщений, разжигающих ненависть. Согласно договоренности, компании должны изучать уведомления, в том числе от рядовых пользователей, о появлении таких сообщений и, основываясь на действующих правилах и нормах и национальном законодательстве, при необходимости удалять их в течение 24 часов.