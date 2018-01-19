В фотоархивр Арменпресс есть эксклюзивные фотографии официальных встреч и визитов Армена Саркисяна

В фотоархивр Арменпресс есть эксклюзивные фотографии официальных встреч и визитов бывшего премьер-министра, посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна.

Кстати, в качестве премьер-министра Армении Армен Саркисян посещал также ИА "Арменпресс".

С архивом фотографий ИА «Арменпресс» можете ознакомиться на сайте проекта «Арменпресс: История».

Президент Серж Саргсян 19 января встретился с выдвинутым на заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) 18 января от партии кандидатом на пост президента Арменом Саргсяном. Президент от имени составляющей большинство в Национальном Собрании политической силы предложил Армену Саргсяну дать согласие на выдвижение от РПА в качестве кандидата на пост Президента Республики Армения, ещё раз представив свои представления о качественных характеристиках будущего президента. которым, по убеждению Президента, соответствует предложенный им партии кандидат.

Армен Саргсян сказал: «Выражаю благодарность за доверие. И если после всех этих встреч приму решение. постараюсь в честью выполнять обязанности Президента Республики Армения и оправдать то доверие, которое услышал от Вас, Ваших партийных товарищей и надеюсь также услышу от других граждан и наших сынов армянских. Благодарю, господин Президент. Если позволите, мне нужно определённое время для принятия окончательного решения».