СМИ: ученые вывели овощи, способные расти в условиях Марса

Когда первые колонисты отправятся на Марс, им не придется везти с собой запасы еды, достаточно будет взять семена, выведенные в городе Лимерике в Ирландии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об проекте ирландских ученых сообщила местная газета Limerick Post.

По данным издания, в ближайшие дни продукты многолетних исследований селекционеров из Технологического университета Лимерика отправятся на антарктическую станцию. Там, в условиях, максимально приближенных к марсианским (температура на Марсе опускается до минус 40 по Цельсию), семенам, а затем рассаде предстоит пройти тесты. Следующим этапом станет их экспериментальное культивирование на Международной космической станции. Набор из 15 культур, участвующий в проекте, включает помидоры, огурцы, три разновидности салата, перец, редис, шпинат, клубнику и ароматические травы.

Издание уточняет, что данные разработки являются частью крупного международного проекта EDEN ISS, в котором принимают участие 14 ведущих университетов из Европы, США и Канады.





