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Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность


Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями вооруженных сил страны, подтвердил, что пункт его предвыборной программы о всеобщей воинской обязанности будет выполнен "в свою очередь", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу заверить каждого, что она будет введена в свою очередь, ей будут управлять все связанные с этим министерства, не только министерство обороны. У этой инициативы будет отдельное финансирование, и она никак не повлияет на закон о военном планировании (2019-2025 годов – ред.)", — заявил Макрон.

Трансляция выступления на военной базе в Тулоне велась в официальном Periscope французского президента.

 

 




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