Рокировка Мхитаряна и Санчеса состоится сегодня: Mirror

Вопрос перехода капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб остается в центре внимания прессы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Mirror.

По ее сведениям, окончтельная рокировка Генриха Мхитаряна и Алексиса Санчеса между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» состоится сегодня.