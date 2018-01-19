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Рокировка Мхитаряна и Санчеса состоится сегодня: Mirror


Вопрос перехода капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб остается в центре внимания прессы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Mirror.

По ее сведениям, окончтельная рокировка Генриха Мхитаряна и Алексиса Санчеса между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» состоится сегодня.


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