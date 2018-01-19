Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнования руководителям Oлий Маджлиса и Сената Республики Узбекистан

Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнования спикеру Законодательной палаты - Oлий Маджлиса Н.Исмоилову и председателю Сената Республики Узбекистан Н.Юлдашеву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В соболезнованиях сказано:

“С глубокой печалью восприняли трагическую весть о возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана, ставшем причиной гибели граждан Узбекистана.

От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Узбекистана.

Родным и близким погибших желаем стойкости и терпения, а раненым – скорейшего выздоровления”.