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Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в Давосском форуме


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 22-го января с рабочим визитом отправится в Швейцарию для участия в международном экономическом форуме в Давосе. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В рамках Давосского форума запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьера с главами государств, а также представителями международных структуру и бизнес-компаний.

Карапетян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL). 


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