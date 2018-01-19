Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в Давосском форуме
15:38, 19 Январь, 2018
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 22-го января с рабочим визитом отправится в Швейцарию для участия в международном экономическом форуме в Давосе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В рамках Давосского форума запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьера с главами государств, а также представителями международных структуру и бизнес-компаний.
Карапетян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL).