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В Монте-Карло открылся Международный цирковой фестиваль


Международный цирковой фестиваль проходит в Монте-Карло уже 42-й раз. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 году. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Стефания, передает Арменпресс.

По итогам конкурса будут вручены награды "Золотой клоун" (самый престижный приз в мире циркового искусства), "Серебряный клоун", "Бронзовый клоун" и множество специальных призов. 






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