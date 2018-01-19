В Монте-Карло открылся Международный цирковой фестиваль

Международный цирковой фестиваль проходит в Монте-Карло уже 42-й раз. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 году. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Стефания, передает Арменпресс.

По итогам конкурса будут вручены награды "Золотой клоун" (самый престижный приз в мире циркового искусства), "Серебряный клоун", "Бронзовый клоун" и множество специальных призов.