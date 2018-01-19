В Армении приступили к подготовке авиа наводчики ЮВО

Авиационные наводчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении в ходе практических занятий отрабатывают порядок наведения истребительной и армейской авиацию на наиболее важные объекты условного противника. Занятия проводятся на полигоне «Алагяз» на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в полевых условиях авиа наводчики выполняют наведение истребителей и вертолетов, выполняющих полеты на больших и малых высотах и скоростях в сложных метеоусловиях высокогорной местности на вертолеты и бронетехнику условного противника с указанием курса по ориентирам и координатам.

Также, офицеры совершенствуют навыки наведения авиации в одиночном порядке, в составе пар и звеньев во взаимодействии с мотострелковыми, артиллерийскими, зенитными ракетными подразделениями.

В практической подготовке принимают участие более 30 военнослужащих, из числа штатных и внештатных авиационных наводчиков и около 50 единиц военной, истребительной и армейской авиационной техники.