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Эволюцию машин Lamborghini показали за семь минут


Эволюцию автомобилей Lamborghini показали при помощи анимированного ролика, продолжительностью чуть менее семи минут. Видео размещено на канале Cars Evolution на YouTube, передает Арменпресс.

Первая модель, представленная в ролике – это купе 350 GT 1963 года. Заканчивается видео внедорожником Urus, который представили в начале декабря. Эта модель считается быстрейшим представителем класса.




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