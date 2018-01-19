Эволюцию машин Lamborghini показали за семь минут
Эволюцию автомобилей Lamborghini показали при помощи анимированного ролика, продолжительностью чуть менее семи минут. Видео размещено на канале Cars Evolution на YouTube, передает Арменпресс.
Первая модель, представленная в ролике – это купе 350 GT 1963 года. Заканчивается видео внедорожником Urus, который представили в начале декабря. Эта модель считается быстрейшим представителем класса.
- 16:40 СМИ: ученые вывели овощи, способные расти в условиях Марса
- 16:34 Макрон пообещал ввести всеобщую воинскую обязанность
- 16:11 Рокировка Мхитаряна и Санчеса состоится сегодня: Mirror
- 16:08 Уникальному орангутану-альбиносу сделали собственный остров
- 16:00 Председатель НС Армении Ара Баблоян направил соболезнования руководителям Oлий Маджлиса и Сената Республики Узбекистан
- 15:38 Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в Давосском форуме
- 15:35 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
- 15:34 В Монте-Карло открылся Международный цирковой фестиваль
- 15:32 Пучдемон: с помощью новых технологий можно управлять Каталонией из Брюсселя
- 15:30 Петр Свитальский отказался комментировать выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении
- 15:28 В иранской тюрьме осужденному за воровство мужчине отрубили руку
- 15:18 Политолог считает Армена Саргсяна опытным и способным политическим деятелем
- 15:15 Политолог не ожидает активизации в переговорном процессе
- 15:07 В Армении приступили к подготовке авиа наводчики ЮВО
- 14:59 Эволюцию машин Lamborghini показали за семь минут
- 14:57 Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен
- 14:55 La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
- 14:48 В резиденции президента Армении состоялось вручение государственных наград за 2017 год
- 14:36 На самом деле, встреча Арама Хачатуряна с Сальвадором Дали придумана: специалист представляет действительность
- 14:36 Во Владивостоке появился арт-объект, посвященный Штирлицу
- 14:19 Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев
- 13:43 Определены предотвращающие рак продукты
- 13:39 В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit
- 13:01 Лавров и Гутерриш отметили важность мирного решения кризисов в Сирии и вокруг КНДР
- 12:47 Армен Саргсян уверил, что с честью будет исполнять обязанности президента Армении
- 12:43 Найден источник долголетия у людей
- 12:42 Кандидатом на пост президента Армении от РПА назван Армен Саргсян. Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции
- 12:40 Названы 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен
- 12:28 Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Абдулле Арипову
- 12:14 Премьер-министр Новой Зеландии сообщила, что ждет первого ребенка
- 11:55 В Конгресс США внесли законопроект о повторном введении санкций против Ирана
- 11:46 Армения ожидает от Румынии продолжения сбалансированной политики в вопросе НКР
- 11:44 В Австралии дрон спас двух тонувших подростков
- 11:34 На улице Багратуняц произошел наезд со смертельным исходом
- 11:08 Борис Джонсон высказался за строительство моста между Великобританией и Францией
19:33, 12.01.2018
Просмотрели 37729 раз Арцах завершил год с 15%-ым экономическим ростом: министр финансов НКР подвел итоги 2017 года
16:52, 12.01.2018
Просмотрели 29404 раз Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января
13:29, 13.01.2018
Просмотрели 25620 раз Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные СМИ в Азербайджане
12:20, 13.01.2018
Просмотрели 1022 раз Моуриньо намерен заменить Мхитаряна на Санчеса – СМИ
19:00, 12.01.2018
Просмотрели 959 раз Эстония первой из стран ЕС ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС