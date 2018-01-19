На самом деле, встреча Арама Хачатуряна с Сальвадором Дали придумана: специалист представляет действительность

Директор дома-музея Арама Хачатуряна Арминэ Григорян раскрывает легенду о встрече Арама Хачатуряна с Сальвадором Дали: таковой, на самом деле, не было.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Арминэ Григорян рассказала всю историю, представила ряд фактов, опровергающих возможность этой встречи и назвала возможную причину, по которой эту встречу выдумали.

«Обычно, о жизни известных людей часто рассказывают выдуманные истории. Одна из таких историй связана с именем Арама Хачатуряна. Все время обсуждается рассказ писателя Михаила Веллера о встрече Арама Хачатуряна с Сальвадором Дали, однако факты доказывают, что такой встречи в действительности не было»,- сказала она.

По этой истории, будучи в Испании, Арам Хачатурян пожелал встретиться с Сальвадором Дали, который с радостью откликнулся и пригласил Арама Хачатуряна к себе домой. Однако Арам Хачатурян был вынужден прождать его несколько часов в холле. Внезапно громко зазвучал «Танец с саблями» и, взнуздав швабру, с саблей над головой вошел совершенно голый Дали. Когда музыка отзвучала, Дали удалился, а слуга сказал Хачатуряну, что прием окончен. Хачатуряну вручили роскошное издание репродукций Дали и препроводили в гостиницу.

Нереальность этого эпизода, по словам Арминэ Григорян, доказывает ряд фактов. Во-первых, Хачатурян не посещал Испанию, о чем четко высказался и сын композитора. Во-вторых, несмотря на то, что эту легенду постоянно рассказывают, ни в прессе, ни в документальных мемуарах, ни в письмах и нигде такая встреча не упоминается.

Несколько лет назад Арминэ Григорян обратилась в Музей Сальвадора Дали, где также не нашлось каких-либо фактических подтверждений о подобной встрече. Нет подобных сведений и в архивах испанской прессы. По словам Арминэ Григорян, они договорились с Музеем Сальвадора Дали обменяться информацией, если таковая найдется., однако уже несколько лет, как новых сведений не поступало.

Самое интересное, что факт встречи отрицает и сам автор рассказа – Михаил Веллер, утверждающий, что сам ее выдумал. По мнению Арминэ Григорян, причиной могли стать неприязненные отношения Веллера с Хачатуряном, или, например, отказ в интервью.

«Попросту Веллер обладает ярким воображением и захотел, наверно, привлечь к себе внимание»,- сказала она.

Этой темой интересуются многие, это самый часто задаваемый посетителями дома-музея вопрос. Однако жизнь Арама Хачатуряна и без этой выдуманной истории богата событиями.