Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем корейцев как нации исключительно путем совместных усилий жителей северной и южной частей Корейского полуострова без посредничества и вмешательства каких-либо внешних сил. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК.
"Мы будем высоко держать знамя национальной самостоятельности и в будущем и все проблемы решать силами нашего народа", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что Пхеньян будет стремиться к сплочению корейцев, пресекая любые попытки тех, кто выступает против образования единой Кореи.
"Нам предстоит встать во главе новых исторических процессов национального объединения", - подчеркнул Ким Чен Ын.