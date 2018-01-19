В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit

Депутат от Консервативной партии Десмонд Свэйн заснул во время дебатов, транслировавшийся в прямом эфире. Видео инцидента опубликовал телеканал Sky News.

На кадрах видно, как Свэйн дремлет под монотонную речь члена парламента Кена Кларка, представлявшего доклад по Brexit. В тот момент, когда коллега в очередной раз повысил голос, консерватор проснулся и сделал вид, что внимательно слушает выступление, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В комментариях пользователи сети отметили, что в случившемся нет ничего удивительного, поскольку речи в парламенте могут утомить любого. Некоторые, тем не менее, раскритиковали Свэйна и подчеркнули, что депутат получает слишком много денег, чтобы позволить себе спать на работе.